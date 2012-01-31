Член Європарламенту не поділяє оптимізму Януковича

Член Європарламенту Марек СІВЕЦЬ не поділяє оптимізму Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо стабілізації ситуації в Україні.

Про це він заявив виданню “День” (№15 від 31 січня), коментуючи виступ В.ЯНУКОВИЧА в Давосі.

“Ми почули від нього (Президента України), що в Україні є стабілізація, але я б сказав, що це стагнація. В Україні не відбувається ніякого розвитку”, - сказав М.СІВЕЦЬ.

За його словами, В.ЯНУКОВИЧ був дуже оптимістичним щодо ситуації в Україні, але водночас він порушував енергетичні питання, фінансову ситуацію у країні та відносини з МВФ. В той же час, додав європарламентарій, не було нічого нового щодо ситуації довкола екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і саме це питання заблокувало ініціалізацію Угоди про асоціацію. “Тому я вважаю, що відсутність кризи — це добре. Але якщо нам потрібен прогрес, то стагнація не є багатообіцяючою”, - додав він.