У селищі Боровеньки Кременського району Луганської області 20-річний хлопець «замінував» власний будинок через сварку з матір'ю.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, повідомлення до міліції про замінування надійшло 2 лютого.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду будинку вибухових речовин виявлено не було. Відразу ж були встановлені особи людей, які проживають за цією адресою.

Приводом для дзвінка став конфлікт, що стався напередодні. Мати погрожувала викликати міліцію, на що син відповів, що викличе її сам, скористався телефоном друга і повідомив про замінування власного будинку.

«Співробітникам міліції хлопець відразу ж у всьому зізнався, але на питання, навіщо він це зробив, виразної відповіді дати не зміг, тільки й говорив, що «біс поплутав», - говориться в повідомленні.

Порушено кримінальну справу за ст. 259 Кримінального кодексу України (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності).