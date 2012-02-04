Балога вважає, що Тимошенко та Луценко мають бути на волі

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА заявляє, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО та інші колишні урядовці повинні бути на волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БАЛОГА сказав в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

Він зазначив: «Якщо говорити про ТИМОШЕНКО, то я би хотів, щоб вона була на волі». «Велике бажання, щоб вона була на волі», - додав міністр.

При цьому В.БАЛОГА наголосив, що підписані Ю.ТИМОШЕНКО газові угоди «поставили Україну в кабальні умови» «Ленін був керівником великої Росії, але він ніколи Росії не любив. ТИМОШЕНКО не стала першим керівником, але в мене склалося враження від підписання цього договору, що вона також не любить Україну», - додав він. В той же час В.БАЛОГА підкреслив: «Сильна влада, а вона в нас сильна в Україні, ми повинні зробити все для того, щоб все-таки суспільство дало оцінку, політичну оцінку, і щоб ми рухалися далі куди намітили - до Європи, до західних стандартів».

«Я дуже не хочу, щоб в тюрмі була ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКО і другі, хто є, і через що в нас сьогодні виникають проблеми з ЄС, із Заходом, з США», - наголосив В.БАЛОГА.