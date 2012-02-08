Фінал конкурсу знавців пива «Народний дегустатор»

10 лютого у Києві відбудеться фінал національного конкурсу знавців та шанувальників пива «Народний дегустатор».

На фінальному змаганні зустрінуться переможці регіональних відбіркових етапів, що попередньо пройшли в семи містах України - Чернігові, Миколаєві, Харкові, Донецьку, Запоріжжі, Львові та Києві, які поборються за почесне звання «Народний дегустатор».

На переможця змагання чекає можливість отримання престижної роботи та гідного заробітку, відрядження по Україні та за кордон, навчання правилам дегустації за кордоном, почесне звання «Народний дегустатор» та поїздка на двох на Октоберфест-2012 у Мюнхен.

Національний конкурс «Народний дегустатор» проводиться асоціацією «Укрпиво» спільно з компаніями «САН ІнБев Україна» та «Карлсберг Україна». Також регіональним партнером проекту у Донецьку є компанія «Міллер Брендз Україна».

Початок конкурсу – о 9.00.

Контакти для акредитації ЗМІ:

+38 (067) 409-32-77

Ірина ГОРОВА

PR-менеджер