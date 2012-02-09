Тимошенко дали 1,5 місяця, щоб прочитала справу ЄЕСУ

Київський районний суд Харкова зобов’язав екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО та її адвокатів Сергія ВЛАСЕНКА і Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА ознайомитися з матеріалами кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» до 28 березня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення було ухвалено сьогодні за поданням слідчого СБУ Миколи ГРАБИКА, який обгрунтував подання тим, що Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокати зволікають з ознайомленням зі справою.

Суд встановив, що 20 січня 2012 року Ю.ТИМОШЕНКО було оголошено про закінчення слідства та передано для ознайомлення матеріали справи.

З того часу до 7 лютого 2012 року Ю.ТИМОШЕНКО не знайомилася «із жодним аркушем справи», мотивуючи це станом свого здоров’я.

Суд взяв до уваги аргументи слідчих СБУ і не встановив причини, через які обвинувачена могла відмовитися від ознайомлення.

У разі, якщо обвинувачувана та її адвокати до 28 березня не ознайомляться з матеріалами справи, вони, згідно з законодавством, будуть вважатися такими, що ознайомилися з нею.

Згідно з рішенням суду, їм всім буде вручено копію матеріалів.

Постанова суду може бути оскаржена протягом трьох днів в апеляційному суді.

Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокати не брали участі у сьогоднішньому засіданні в Київському суді Харкова.

Як повідомлялося, слідчий відділ управління Служби безпеки України (СБУ) в Харківській області закінчив розслідування справи проти екс-прем`єра України Юлії Тимошенко щодо фінансових порушень корпорації ЄЕСУ.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.ТИМОШЕНКО "обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовому підробленні і в ухилянні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією "ЄЕСУ" фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній".