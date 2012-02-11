Литвин: Україна стала заручником проблеми Тимошенко

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що ситуація з Юлією ТИМОШЕНКО в «глухому куті» і необхідно знайти правове рішення. Про це він сказав в ефірі Шустер Live.



За його словами, «Україна стала заручником проблеми ТИМОШЕНКО і Європейське співтовариство стало також заручником», зокрема в питанні підписання та ратифікації угоди про асоціацію. Він наголосив, що «треба знайти правове рішення». «А для цього потрібно менше махати руками, а більше ворушити мізками», - додав голова ВРУ.



В.ЛИТВИН вважає, що «потенціал ТИМОШЕНКО варто скерувати на службу Україні».



«Я дуже не хочу, щоб вона перебувала в ув’язненні", - зазначив він. За його словами, треба шукати шляхи для вирішення питання.

Він наголосив, що демарш опозиції, яка при відкритті сесії перешкоджала виступу Президента України, «це була хуліганська дія». Голова ВРУ нагадав, що після цього мали розглядатися законопроекти, які передбачали декриміналізацію статей 364 і 365 Кримінального Кодексу України, а таке протистояння не сприяє домовленостям.



В.ЛИТВИН підкреслив, що іноді складається враження, що навіть в опозиційному таборі «немає бажання, щоб ТИМОШЕНКО була на волі, бо вона для тих, хто себе уособлює з опозицією, повинна бути стягом, таким символом і перебувала у в'язниці, бо вже місця всі поділили».