Власенко теж хоче брати участь в обговоренні, як і чим лікувати Тимошенко
Обурений, що захист не запросили
Обговорення лікування екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка утримується в Качанівській колонії Харкова, відбувається без участі захисту.
Про це кореспонденту УНІАН у Харкові заявив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.
«У нас є дуже дивна ситуація. Чомусь на це ніхто не звертає уваги. Хтось щось обговорює - обговорює МОЗ, обговорює пенітенціарна служба, обговорюють якісь ще інституції, як лікувати ТИМОШЕНКО. Сторона ТИМОШЕНКО в цей процес взагалі не залучена. У нормальній країні до такої процедури залучають або членів родини, або захисників», - обурився С.ВЛАСЕНКО.
За його словами, коректно до питання обстеження Ю.ТИМОШЕНКО поставилися лише закордонні медики, які запитали на це згоди самої засудженої.