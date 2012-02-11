Власенко теж хоче брати участь в обговоренні, як і чим лікувати Тимошенко

Обговорення лікування екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка утримується в Качанівській колонії Харкова, відбувається без участі захисту.

Про це кореспонденту УНІАН у Харкові заявив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«У нас є дуже дивна ситуація. Чомусь на це ніхто не звертає уваги. Хтось щось обговорює - обговорює МОЗ, обговорює пенітенціарна служба, обговорюють якісь ще інституції, як лікувати ТИМОШЕНКО. Сторона ТИМОШЕНКО в цей процес взагалі не залучена. У нормальній країні до такої процедури залучають або членів родини, або захисників», - обурився С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, коректно до питання обстеження Ю.ТИМОШЕНКО поставилися лише закордонні медики, які запитали на це згоди самої засудженої.