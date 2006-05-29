Високий чин Держкомнацміграції ”здав” свого шефа

Перший заступник голови Державного комітету України у справах національностей та міграції Віктор ВОРОНІН звинувачує голову цього комітету Сергія РУДИКА і загалом керівництво комітету в діях, які становлять загрозу національній безпеці України.

Про це йдеться в офіційній заяві В.ВОРОНІНА, переданій агентству УНІАН.

В.ВОРОНІН стверджує, що йому стали відомі факти щодо незаконних дій високих посадових осіб, внаслідок яких створюється загроза національній безпеці, життю і здоров’ю громадян України та європейських держав.

Автор заяви зазначає, що Держкомнацміграції порушує терміни прийняття рішення при вирішенні питання надання статусу біженця – замість передбаченого Законом України “Про біженців” максимального терміну прийняття рішення у три місяці насправді зараз рішення виносяться, як мінімум, через 6-7 місяців, при цьому відбувається службова фальсифікація документів, де «заздалегідь забивається дата та номер прийняття рішення, хоча реально воно приймається тільки через кілька місяців після проставленої дати».

За словами В.ВОРОНІНА, його письмова доповідь голові комітету С.РУДИКУ щодо фальсифікації рішень по справах біженців була проігнорована.

В.ВОРОНІН просить провести перевірку фактів фальсифікації документів у Держкомнацміграції, звертаючись у своїй заяві до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, голови Служби безпеки України Ігоря ДРІЖЧАНОГО, міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

При цьому В.ВОРОНІН пояснює загрозу тим, що переважна кількість шукачів притулку походить з регіонів, які є небезпечними у плані терористичної діяльності та наркоторгівлі - Афганістану, Іраку, Чечні, Таджикістану, Нігерії, Палестини, Сьєрра-Леоне тощо.

Серед них, хоча, звичайно, в абсолютній меншості, є члени міжнародних терористичних організацій і наркокартелів, про що відомо правоохоронним органам. Подібні особи вкрай зацікавлені залишитися якнайдовше на території України зі злочинними цілями – такими, наприклад, як організація баз та осередків для здійснення терористичної діяльності у європейських країнах, а можливо, і безпосередньо в Україні. “Вони, отримавши довідку про розгляд справи, яка дає право вільного пересування по всій території України, мають можливість зникнути, нелегально перейшовши на територію сусідніх держав, легалізуватись в Україні за фальшивими документами, або встигнути зробити все необхідне для вирішення своїх злочинних завдань. Можна тільки здогадуватися, чим подібні особи можуть займатися наданими їм Держкомнацміграцією додатковими місяцами – підготовкою зруйнування Київського водосховища, бактеріологічної атаки, вибуху Посольства США в одній із країн ЄС, захоплення заручників у Росії, налагодження наркотрафіку в ЄС героїну чи його продажем в Україні”, йдеться у заяві.

Одночасно, наголошує В.ВОРОНІН, штучне затягування термінів винесення рішень порушує законні права тих пошукачів притулку, які справді потерпають від переслідувань на батьківщині і потребують захисту Української держави.

“Я працюю першим заступником голови Держкомнацміграції вже більше 3 років, 9 місяців виконував обов’язки голови, і для мене зрозуміло, що подібні дії можуть бути пояснені й корупційними мотивами, а не тільки недбалістю та непрофесійністю керівництва. Також для мене не викликає сумніву – порушення термінів та оформлення рішень заднім числом неможливо без відома вищого керівництва Держкомнацміграції (рішення по справах підписуються лише головою чи куруючим заступником)”, зазначає автор заяви.

При цьому він повідомляє, що не має даних, щоб заявляти про особисту корупційну зацікавленність С.РУДИКА у порушеннях та фальсифікаціях при розгляді справ пошукачів притулку.

“Це справа слідства: встановити хто й заради чого вчиняв протиправні дії. Але потрібно зазначити, що вже не перший раз дії С.РУДИКА щодо біженців завдають значної шкоди державним інтересам”, наголошує його заступник.

В.ВОРОНІН нагадав про рішення Держкомнацміграції, який незаконно відмовив у наданні притулку узбецьким громадянам, які були депортовані 14 лютого 2006 року.

“При цьому виникає підозра щодо особистої зацікавленості високих посадових осіб Держкомнацміграції. Всі незаконні дії Управління міграційної служби в АРК були проведені з блискавичною швидкістю (навряд чи можливою без прямої вказівки керівництва Держкомнацміграції), а її керівники не тільки не були покарані, але й їх дії активно виправдовувались С.РУДИКОМ. Після депортації (громадян Узбекистану) С.РУДИК публічно брехав, стверджуючи, що узбеки були трудовими мігрантами, які не мали жодного відношення до політичних організацій, спростовуючи таким чином інформацію, оприлюднену не тільки правоохоронними органами, але безпосередньо й вищим державним керівництвом України щодо членства депортованих в організації “Ісламський рух Узбекістану”. Зараз, після чергових заяв міжнародних організацій, що вимагають покарати посадовців, винних у незаконній депортації узбеків, С.РУДИК знову почав брехати, але вже діаметрально протилежне. Зараз він, “забувши”, що казав раніше, вважає узбеків такими, що “втекли від політичного режиму”, та наклепницьки звинувачує у депортації правоохоронні органи, які були тільки технічними виконавцями, не вказуючи, що вона стала можливою виключно завдяки протиправному рішенню Держкомнацміграції”, повідомляє у заяві В.ВОРОНІН.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Україна депортувала 11 громадян Узбекистану на батьківщину. За даними СБУ, Україна змушена депортувати на батьківщину 11 узбеків, оскільки ті належали до організації, яку ООН визнала терористичною - "Ісламський рух Узбекистану".

13 травня ряд правозахисних організацій заявив, що вимагатимуть від української влади створити незалежну комісію за участю правозахисників для з`ясування обставин депортації з Криму громадян Узбекистану. На переконання правозахисників, ініціаторами цієї депортації, яка, на їх думку, більше скидається на «екстрадицію», були Служба безпеки України і Державний комітет з питань міграції України.

25 травня голова Держкомнацміграції С.РУДИК заявив, що Україна депортувала громадян Узбекистану з порушенням правових норм.