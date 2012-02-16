Вовк повідомив, коли оголосить вирок Луценку
11:22, 16 лютого 2012Політика
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Орієнтовний вихід із нарадчої кімнати
Печерський районний суд Києва 27 лютого планує оголосити вирок екс-міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні після завершення виступу Ю.ЛУЦЕНКА з останнім словом оголосив головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК.
«Суд іде до нарадчої кімнати для прийняття рішення, орієнтовний вихід з якої планується 27 лютого о 9.00», - зазначив С.ВОВК.
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