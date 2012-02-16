Афганці пояснили, чому повернулися спиною до Януковича

Лідер Всеукраїнської громадської організації воїнів-афганців «Ніхто, окрім нас» Олександр КОВАЛЬОВ звинувачує лідера «Союзу ветеранів Афганістану» Сергія ЧЕРВОНОПИСЬКОГО в тому, що він «нічого не зробив для ветеранського руху», лише «жадібно розподіляє подачки влади».

Про це О.КОВАЛЬОВ заявив УНІАН, коментуючи вчорашній вислів С.ЧЕРВОНОПИСЬКОГО, що воїни-афганці, які розвернулися 15 лютого спиною до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, – «політична підтанцьовка Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ...».

За словами О.КОВАЛЬОВА, «біля нас учора (біля пам`ятника воїнам-інтернаціоналістам у Києві – УНІАН) стояли різні політики: і Михайло ВОЛИНЕЦЬ, і Петро СИМОНЕНКО, і Ганна ГЕРМАН, і Тетяна БАХТЄЄВА і Наталія КОРОЛЕВСЬКА. Хоча ми не вітаємо участь політиків, але цього дня, в наше свято (день виведення військ з Афганістану – УНІАН) ми від всіх приймали вітання і поздоровлення і нікого не проганяли».

Як сказав лідер НКН, «ми прийшли покласти квіти до пам`ятника загиблих воїнів. Але змушені були півтори години чекати. І тому по команді “кругом” обернулися спиною до Президента”.

За словами А.КОВАЛЬОВА, “С.ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ, який уже двадцять років у політиці, і нічого не зробив ні для ветеранського руху, ні для матерів, ні для суспільства, жадібно розподіляє подачки влади. Зараз пан ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ іде до парламенту. Це рішення влада прийняла, почувши, що балотуватися має намір «Ніхто, крім нас».

За словами лідера НКН, «те, що для нас - можливість змінити країну, для С.ЧЕРВОНОПИСЬКОГО - підтанцьовка для Президента, бізнес, щоб виступати спікером і відбілювачем влади».

О.КОВАЛЬОВ сказав: «Ми думаємо, що ця людина просто розвалює ветеранський рух».

При цьому О.КОВАЛЬОВ підкреслив: «Ми багато разів показували, що ми не боїмося. Ми не боялися бунтувати біля парламенту на Грушевського. Ми не боялися, коли податкова брала штурмом наш офіс. Ми й зараз не боїмося. Кожен з тих, хто став спиною до Президента, готовий померти за свою країну. І в Україні більше немає такої організації, з таким загартуванням, з такою кількістю багнетів, з такою честю і сміливістю».