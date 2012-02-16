Засідання Ради отаманів України
У суботу, 18 лютого, о 12.00 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 160, відбудеться засідання Ради отаманів України (РОУ), до якої входять 28 керівників всеукраїнських і міжнародних козацьких організацій.
Під час засідання буде обговорено питання щодо прийняття Положення про Раду отаманів України та співпраці з Координаційною радою з питань розвитку козацтва в Україні при Кабінеті міністрів України.
З питань співпраці на засідання РОУ запрошені:
Дмитро САЛАМАТІН, міністр оборони України;
Віктор БАЛОГА, міністр надзвичайних ситуацій України;
Микола ЛИТВИН, голова Державної прикордонної служби України;
Гетьмани та Верховні отамани всеукраїнських і міжнародних організацій.
З питань акредитації та за детальною інформацією звертатися:
Катерина ШВАГРО, керівник прес-служби РОУ
тел.: (044) 562-00-03; (097)498-57-63.
e-mail: shvag-ekaterina@yandex.ru