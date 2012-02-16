У суботу, 18 лютого, о 12.00 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 160, відбудеться засідання Ради отаманів України (РОУ), до якої входять 28 керівників всеукраїнських і міжнародних козацьких організацій.

Під час засідання буде обговорено питання щодо прийняття Положення про Раду отаманів України та співпраці з Координаційною радою з питань розвитку козацтва в Україні при Кабінеті міністрів України.

З питань співпраці на засідання РОУ запрошені:

Дмитро САЛАМАТІН, міністр оборони України;

Віктор БАЛОГА, міністр надзвичайних ситуацій України;

Микола ЛИТВИН, голова Державної прикордонної служби України;

Гетьмани та Верховні отамани всеукраїнських і міжнародних організацій.

З питань акредитації та за детальною інформацією звертатися:

Катерина ШВАГРО, керівник прес-служби РОУ

тел.: (044) 562-00-03; (097)498-57-63.

e-mail: shvag-ekaterina@yandex.ru