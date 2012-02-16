Власенко: іноземні лікарі не виключають, що Тимошенко знадобиться операція

Захисник екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що німецькі та канадські лікарі за результатами обстеження констатували тяжкий стан здоров`я його підзахисної.

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Німецькі та канадські лікарі абсолютно чітко констатували тяжкий стан здоров`я Юлії ТИМОШЕНКО, констатували проблеми зі спиною, про які і екс-прем`єр, і захист говорили протягом чотирьох місяців", – сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, реальний стан здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО був відомий чиновникам Міністерства охорони здоров`я України. "Але МОЗ пропонував у вигляді лікування лікувальну фізкультуру, і навіть забороняв милиці, а незалежні лікарі говорять про необхідність серйозного комплексного лікування, не виключаючи оперативне втручання. Приблизно до таких висновків дійшли німецькі та канадські лікарі", – зазначив адвокат.

С.ВЛАСЕНКО також повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО досі не ознайомлена з результатами обстеження лікарями міжнародної медичної комісії, яку було сформовано за пропозицією урядів Канади і Німеччини.

"Юлія ТИМОШЕНКО тримала конверт (із висновками німецьких лікарів – УНІАН) декілька хвилин. У неї забрали цей конверт", – повідомив захисник екс-прем’єра.

"Як тільки ми отримаємо висновки німецьких і канадських лікарів, ми частину оприлюднимо", – пообіцяв С.ВЛАСЕНКО.

Водночас, за його словами, за попередніми висновками лікарів Ю.ТИМОШЕНКО потрібне спеціалізоване комплексне лікування. "І таке лікування неможливе в умовах тюрми, бо це серйозне лікування", – зазначив захисник.

Водночас, наголосив С.ВЛАСЕНКО, чиновники Міністерства охорони здоров`я України уже зараз намагаються маніпулювати результатами обстеження Ю.ТИМОШЕНКО.

"Протягом цих двох днів за стінами Качанівської колонії відбувалося дійство, яке дуже важко назвати нормальною роботою медичної комісії. Чиновники МОЗу, зокрема, йдеться про заступника міністра Раїсу МОЇСЕЄНКО і про пана ПОЛЯКОВА (Євгена ПОЛЯКОВА – УНІАН), який є керівником медичного департаменту Державної пенітенціарної служби.

З їхнього боку на Юлію ТИМОШЕНКО і на іноземних лікарів чинився тиск із вимогою порушення базового принципу конфіденційного спілкування лікаря з пацієнтом. Вони вимагали шантажем, погрозами припинити роботу комісії, розголошення інформації про стан її здоров`я чиновникам від МОЗу", – сказав С.ВЛАСЕНКО.

Захисник додав, що такі дії можна розцінити як злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність.

"Як тільки передали конверт тюремникам, почалися якісь незрозумілі витоки. Це є пряме втручання у приватне життя, це є кримінально караний злочин", – заявив С.ВЛАСЕНКО.