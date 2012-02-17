Литвин: Не можна перенести вибори, як про це говорять невігласи

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виключає можливість перенесення парламентських виборів з 2012 року на 2015 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив у четвер на прес-конференції у Новоград-Волинському Житомирської області.

«Не можна перенести вибори, як про це говорять невігласи, які не відають про те, що говорять», - сказав В.ЛИТВИН.

Він нагадав, що Верховна Рада внесла зміни до Конституції України і в прикінцевих положеннях чітко зафіксувала, що термін функціонування Верховної Ради становить 5 років і наступні вибори відбудуться 28 жовтня 2012 року.

Усе інше, за словами В.ЛИТВИНА, - «розмишлізми».