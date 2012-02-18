Доній розповів, як не спокусився на $10 мільйонів готівкою

Народний депутат від НУ-НС Олесь Доній заявляє, що йому пропонували 10 мільйонів доларів готівкою за те, щоб він не голосував за прем’єрство Юлії Тимошенко.

"Я чотири роки казав, що була спроба підкупу мене, за захмарні кошти. Мені пропонували тоді 10 мільйонів доларів готівкою. Це величезна сума. Мені пропонували лише за одне не голосування за прем’єрство Юлії Тимошенко", - розповів депутат в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Українська правда.

"Я відразу сказав "ні". Але були люди, які сказали "так", а нагадаю, що два депутати перейшли: Бут і Рибаков. Наскільки мені відомо, мова йшла взагалі про більші суми", - зазначив Доній.

За його словами, після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах, коли вже йшла мова про перехід з опозиції до влади, "пропонувались уже менші кошти – мільйон доларів і 20 тисяч щомісячного утримання".

"Ми знаємо, що понад 50 депутатів перейшли до більшості. Ніхто свічку не тримав. Хто брав кошти, хто не брав – це питання персонального вибору цих людей", - сказав Доній.

Як відомо, 8 лютого депутат від фракції "БЮТ-Батьківщина" Роман Забзалюк заявив, що отримав 450 тисяч доларів за перехід до фракції "Реформи заради майбутнього".