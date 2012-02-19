Янукович привітав Кличка з перемогою
11:20, 19 лютого 2012Політика
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Побажав нових звершень
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав чемпіона світу за версією WBС у суперважкій вазі Віталія КЛИЧКА з перемогою в поєдинку з британським боксером Дереком ЧІСОРОЮ.
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
«Щиро вітаю з черговим захистом найпрестижнішого титулу в боксі. Ця перемога вкотре засвідчила Вашу спортивну мужність, особисту витримку та високу майстерність», - йдеться у вітанні глави держави.
В.ЯНУКОВИЧ побажав В.КЛИЧКУ щастя, здоров'я та нових звершень.
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