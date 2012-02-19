Янукович привітав Кличка з перемогою

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав чемпіона світу за версією WBС у суперважкій вазі Віталія КЛИЧКА з перемогою в поєдинку з британським боксером Дереком ЧІСОРОЮ.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Щиро вітаю з черговим захистом найпрестижнішого титулу в боксі. Ця перемога вкотре засвідчила Вашу спортивну мужність, особисту витримку та високу майстерність», - йдеться у вітанні глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ побажав В.КЛИЧКУ щастя, здоров'я та нових звершень.