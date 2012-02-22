У КМДА обіцяють, що Андріївський узвіз збереже історичний вигляд

У Києві триває облаштування Андріївського узвозу. Як повідомляє прес-служба КМДА, очільник міської адміністрації Олександр Попов підписав розпорядження, яким затвердив проект реставрації та ремонту фасадів забудови. Згідно затвердженого проекту тривалість вказаних робіт становитиме 5 місяців.

Так, ремонтно-реставраційним роботам підлягають 26 будинків, з них: 9 житлових та 17 нежитлових. Загальна площа фасадів сягає 17 060 кв.м., покрівель – 12 818 кв.м., площа сходів – 132 кв.м. Також буде здійснено підсвітлення 10 212 кв.м. фасадів.

За словами начальника Головного управління капітального будівництва Сергія Даниловича, будинки збережуть свій історичний вигляд, проте їх оновлять та зміцнять.

«Ми очистимо, відреставруємо та пофарбуємо 26 споруд. Зміцнимо фундаменти деяких будівель. Також, Андріївський узвіз отримає нове освітлення. Наші фахівці вмонтують нові ліхтарі, а фасади будинків підсвітять», – зауважив Сергій Данилович.