Працівники МНС опечатали офіс «Фронту Змін»

Сьогодні ввечері офіс партійного осередку «Фронту Змін» у Вінниці було опечатано працівниками МНС.

У переданому УНІАН повідомленні прес-служби політичної партії "Фронт Змін" ідеться, що офіційною причиною стало перевищення радіаційного фону.

«Сьогодні ввечері до офісу Вінницької організації партії «Фронт Змін» прибули представники Міністерства надзвичайних ситуацій, санітарно епідеміологічної служби та правохоронних органів. Після відповідних замірів працівники СЕС повідомили, що радіаційний фон у приміщені перевищено в 22 рази», – повідомили в партії.

Працівників офісу Вінницького «Фронту Змін» евакуювали. Наразі приміщення опечатано, зазначили у прес-службі політсили.