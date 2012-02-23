Комітет зі свободи слова очолив нунсівець
Проголосували 345 із 419 нардепів
|Юрій Стець
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 345 із 419 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Даною постановою передбачено обрати народного депутата Юрія СТЕЦЯ (фракція НУ-НС) головою Комітету ВР з питань свободи слова та інформації.
Проект постанови був запропонований керівниками фракцій НУ-НС Миколою МАРТИНЕНКОМ і "БЮТ-Батьківщина" Андрієм КОЖЕМ’ЯКІНИМ.
Як повідомляв УНІАН, 13 січня Верховна Рада відкликала члена фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрія ШЕВЧЕНКА з посади голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації.
За ухвалення відповідного рішення проголосували 245 народних депутатів із 381 зареєстрованого у сесійній залі. «За» проголосували 187 депутатів від Партії регіонів, 2 – від НУ-НС, 25 – від КПУ, 20 – від Народної партії, 10 позафракційних та один член групи «Реформи заради майбутнього». Фракція «БЮТ-Батьківщина» не дала жодного голосу.
Перед розглядом цього питання А.ШЕВЧЕНКО заявив, що його відставка має «політичні мотиви і персональні».