Комітет зі свободи слова очолив нунсівець

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про внесення змін до постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України шостого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 345 із 419 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даною постановою передбачено обрати народного депутата Юрія СТЕЦЯ (фракція НУ-НС) головою Комітету ВР з питань свободи слова та інформації.

Проект постанови був запропонований керівниками фракцій НУ-НС Миколою МАРТИНЕНКОМ і "БЮТ-Батьківщина" Андрієм КОЖЕМ’ЯКІНИМ.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Верховна Рада відкликала члена фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрія ШЕВЧЕНКА з посади голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 245 народних депутатів із 381 зареєстрованого у сесійній залі. «За» проголосували 187 депутатів від Партії регіонів, 2 – від НУ-НС, 25 – від КПУ, 20 – від Народної партії, 10 позафракційних та один член групи «Реформи заради майбутнього». Фракція «БЮТ-Батьківщина» не дала жодного голосу.

Перед розглядом цього питання А.ШЕВЧЕНКО заявив, що його відставка має «політичні мотиви і персональні».