В УНІАН буде анонсовано "Всеукраїнську молодіжну практично-правову конференцію"

Завтра, 24 лютого, о 12:30 в УНІАН буде анонсовано проведення «Всеукраїнської молодіжної практично-правової конференції», котра пройде 26 лютого 2012 року в Академії адвокатури України і яка буде приурочена до 1530-річчя Києва та святкування інших ювілейних дат 2012 року: 1150-річчя зародження держави Київська Русь та 1130-річчя проголошення Києва її столицею.

Учасники прес-конференції: Ірина КАЛІНСЬКА, керуючий партнер юридичної аналітичної фірми «Чернявський, Калінська та Партнери»; Михайло ДУБИНСЬКИЙ, керуючий партнер Патентно-юридичної агенції «Дубинський і Ошарова»; Тетяна ВАРФОЛОМЕЄВА, ректор Академії адвокатури України; Вадим КОЛІСНИЧЕНКО, народний депутат України, Голова підкомітету з питань звільнення суддів та реагування на порушення законодавства у сфері правосуддя; Володимир БАЛДИНЮК, керуючий партнер ЮФ «Балдинюк та Партнери»; Володимир ЯНЧЕНКО, президент "Парку Київська Русь"; Святослав ЛЕШИК, керiвник проекту, голова оргкомiтету (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).