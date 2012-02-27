Сьогодні оголосять вирок Луценку

Сьогодні Печерський районний суд Києва о 9.00 розпочне оголошення вироку колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ.

Сайт політичної партії "Народна самооборона" вестиме пряму трансляцію через мережу Інтернет з залу суду. Відеотрансляція розміщатиметься на веб-сайті НС www.nso.org.ua.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується в Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня 2011 року розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, й зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.

14 лютого представники Генеральної прокуратури попросили Печерський районний суд Києва призначити Ю.ЛУЦЕНКУ покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавленням першого рангу державного службовця й позбавленням права впродовж 3-х років обіймати організаційно-розпорядчі посади.

16 лютого головуючий в судовому процесі судді Сергій ВОВК оголосив, що вирок Ю.ЛУЦЕНКОВІ буде оголошено орієнтовно о 9.00 27 лютого.