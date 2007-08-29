ЦВК грає на нервах блоку НУ-НС?

Кандидат у народні депутати України від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ вважає вчорашнє рішення Центральної виборчої комісії про виключення кандидатів у народні депутати від громадянської партії “Пора” зі списку блоку НУ-НС «великою провокацією, спрямованою на ускладнення життя блоку”.

Як повідомляє прес-служба НУ-НС, за його словами, «нині більшістю ЦВК, що знаходиться під контролем «регіоналів», навмисне приймаються неправові рішення, які потім приходиться оскаржувати у суді».

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ вважає, що партію “Пора”, яка “відстоювала інтереси Майдану, сьогодні захопили люди, абсолютно далекі від тих ідеалів, люди, які намагаються займати чисто кон’юнктурні позиції і грати на протиріччях у політичному спектрі, вони насправді реалізовують чужий сценарій». Водночас він зазначає, що в розпорядженні членів ЦВК були документи, які свідчать про те, що зміна керівництва партії «Пора» насправді не відбулася.

«Ми знаємо методи рейдерства, які реалізовувалися вже не раз. Це рейдерська атака на партію, а не реальна зміна керівництва», - запевнив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

На його переконання, така атака «підтримана Міністерством юстиції з очевидних міркувань, а рішення ЦВК прийняте незаконно, адже за законом у таких випадках ЦВК повинна дочекатися рішення суду, а потім на його основі приймати власне».

«Усі вищезгадані факти вказують на те, що це є рішенням на замовлення, елементом певної політики, грою на нервах з намаганням ускладнити діяльність нашого блоку, а при можливості і внести в нього тріщини», - вважає Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.