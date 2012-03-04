Українських дипломатів у Москві не цікавлять затримані співвітчизниці?

Консульський відділ при посольстві України в Москві відмовляється коментувати ситуацію навколо затримання московською міліцією трьох громадянок України, активісток організації Femen.

Про це власному кореспондентові УНІАН в РФ повідомив виконуючий обов'язки завідувача консульським відділом при Посольстві України в Москві Володимир ПЛЕТНИКОВ.

«Я коментувати нічого не буду», - сказав В.ПЛЕТНИКОВ і відповідь на запитання, які дії вживаються для звільнення громадянок України. Він також порекомендував звернутися до прес-служби МЗС України.

Водночас, оперативний черговий ВВС «Гагаринський» повідомив, що дійсно троє громадянок Україна наразі перебувають у них у відділку.

За його словами, документи передані до суду, який упродовж сьогоднішнього дня має ухвалити рішення про покарання за порушення громадського порядку.

Співробітник поліції також повідомив, що не знає чи займаються цим питанням українські консули. При цьому він додав, що до затриманих прибув адвокат.

Як повідомляв УНІАН, троє активісток української організації Femen влаштували свою акцію на виборчій дільниці в будівлі Російської академії наук на Ленінському проспекті в Москві, де до цього проголосував прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

Одна з дівчат викрикнула журналістам, що представляє рух Femen.

13 лютого українські феміністки провели «топлес-акцію» перед штаб-квартирою «Газпрому» в Москві. Одну учасницю акції затримали співробітники московської поліції і після сплати штрафу відпустили.