Концерт Ріко Санчеса у Палаці «Україна»

У вівторок, 6 березня, в столиці, в Національному Палаці мистецтв «Україна», відбудеться перший великий концерт Ріко САНЧЕСА (Іспанія).

Першу гітару йому подарували батьки на 10-річчя. У віці 14 років він став наймолодшим учасником фольклорного ансамблю "KOCO Рацин" і почав гастролювати по Європі.

Його перші виступи на міжнародних фестивалях народної музики справили незабутнє враження на молодого музиканта. Він мріяв про свій ансамбль. Мрія стала реальністю в організованій ним групі TARTIF, де не тільки співав і грав на бас-гітарі, але і мав можливість виконувати свої перші пісні. У віці 18-ти років він записав свої перші композиції на студії, а два роки опісля підписав свій перший контракт в Стокгольмі (Швеція).

У віці 30 років він змінив своє ім`я на Ріко САНЧЕС (RICO SANCHEZ).

Музикант почав складати пісні в незвичайному стилі після того, як група “Gipsy Kings” випустила хіт Rumba Catalan, ритми якого зачарували Ріко. У 1995 вийшов його перший сольний альбом “Un Deseo”, а сінгл “De Queen Eres” зайняв першу строчку у всіх Македонських чартах на вісім тижнів. Цей успіх в корені змінив долю музиканта і послужив поштовхом до організації гастрольних турів. Крім нескінченних гастролей в Польщі, “Rico Sanchez & The Gypsies” виступали на найбільших літніх фестивалях в Естонії, Оффенбурзі, брали участь в Новорічній вечірці 2005 у Німеччині, у фестивалі “Gypsies Festival Ciechocienek”. Цей концерт в прямій трансляції по польському телебаченню подивилося більше 10 мільйонів глядачів. Саме на цих фестивалях збулася мрія Ріко – йому довелося кілька разів грати з кумирами своєї юності «Gipsy Kings». Це підштовхнуло його до створення нової концертної програми – «Gipsy Kings Party», до якої увійшли найвідоміші пісні. З цією програмою Ріко САНЧЕС з успіхом гастролює в Європі, Росії і країнах СНД, кожного разу залишаючи пприхильникам частинку свого таланту, теплоту запального ритму і красу незабутнього голосу.

Ріко САНЧЕС везе до України інтернаціональний склад, що зібрав музикантів з Македонії, Австрії, Іспанії. Багато років вони гастролюють разом і виступають на провідних фестивалях у всьому світі, користуючись заслуженою популярністю. Ще б! Кого може залишити байдужим вступ відразу чотирьох гітар, що працюють жорстко в стилі фламенко. Не говорячи вже про чудову іспанську мелізматику трохи хрипкого голосу Ріко САНЧЕСА. Таке дико-пристрасне і по-чоловічому стримане циганське латино обожнюють всі, і кожен з нас пошкодував, що не народився гордим іспанцем, ну, або «джипсі»-циганом, що працює в стилі латино.

У грі Ріко САНЧЕСА і його групи відчувається справжнє чоловіче начало, що об`єднало циган латино акустичних гітар з сучаснішою джаз-роковою манерою бас-гітари і ударної установки. Їхня гра нагадує рух локомотива, що летить. У його швидкісному русі пролітають країни, часи, люди, стилі і жанри – у результаті, все мчиться на немислимій швидкості, забираючи з собою всі турботи і печалі.

Сентиментальні, велелюбні, яскраві, пристрасні - музика Ріко САНЧЕСА по-божевільному святкова, відчайдушна. Вони нікого не залишать байдужим. Вони примушують любити і страждати разом з ними.

Початок концерту – о 19.00.

Вартість квитків - 120-1200 грн.

Замовлення квитків по телефону: (044) 247-23-03.