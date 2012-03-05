Луценко бачить три сценарії розвитку подій

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що кандидат від опозиції переможе Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах 2015 року. Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Коммерсантъ Украина» (№36 (№1526) від 5 березня 2012 р.).

Прогнозуючи ситуацію на парламентських виборах 2012 року, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Повернення до авторитарної, по суті, Конституції, в рамках якої парламент не має суттєвих можливостей впливати на виконавчу владу, означає, що вибори до Верховної Ради є всього лише підготовкою до президентських виборів». Він бачить три сценарії розвитку подій. «Перший: єдиний список «Батьківщини», «Фронту Змін» і партії «УДАР» плюс союзницька «Свобода» дає переконливу перемогу; вимога формування нового уряду, а після конфронтації з Адміністрацією Президента - і дострокові Президентські вибори», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. За його словами, за другим сценарієм: «роздроблений похід «Батьківщини», «Фронту Змін», партії «УДАР» і «Свободи» дає непереконливу перемогу опозиції; маневри «політпроституток», формування так званого коаліційного уряду, що консервує нинішню мафіозну суть влади до 2015 року». Третій варіант розвитку подій – «під приводом рішення Конституційного Суду про неможливість одночасного висунення кандидатів у депутати за списком і по округу Партія регіонів повертає в закон про вибори норму про зняття кандидатів підконтрольними нею виборчкомами, що означає відмову від виборів і перехід до фактичного призначення депутатів. Це приводить до бойкоту зі сторони опозиції, акцій громадянської непокори з непередбачуваними наслідками для України як незалежної держави».

Ю.ЛУЦЕНКО впевнений, що «при всіх трьох варіантах я бачу очевидну перемогу кандидата від опозиції над ЯНУКОВИЧЕМ». «Єдине, що його оточення може вибрати, - це визнати свою поразку, з Майданом або без», - додав він.

Відповідаючи на запитання «На ваш погляд, чи справедливе твердження, що помста - це страва, яку слід подавати холодною? Це про вас?», Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «У в`язниці я прочитав «Дхаммападу», священну книгу буддизму. Скажу чесно, не все я зміг прийняти. Але декілька висловів повністю відповідає моїм принципам. Я дійсно вірю, що «зло, скоєне людиною, що з`являється в ній і викликане нею, руйнують цього дурня, як алмаз точить скелю, з якої він з`явився», - підкреслив він. «Моя мета - зламати систему політичних розправ, а не мститися замовникам, а тим більше - виконавцям», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.