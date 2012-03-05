Янукович і Азаров привітали Путіна

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ привітали Володимира ПУТІНА з переконливою перемогою на виборах Президента Росії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду РФ.

«В.ПУТІНА з переконливою перемогою на виборах по телефону привітали Президент і прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ і Микола АЗАРОВ», - йдеться в повідомленні.

Також В.ПУТІНА привітали президенти Азербайджану Ільхам АЛІЄВ, Киргизії Алмазбек АТАМБАЄВ і Таджикистану Емомалі РАХМОН.

За даними ЦВК РФ, за підсумками обробки понад 99% протоколів на виборах Президента Росії за В.ПУТІНА проголосували 63,65% виборців.