Янукович і Азаров привітали Путіна
12:06, 05 березня 2012Політика
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Також Путіна привітали президенти Азербайджану, Киргизії і Таджикистану
|Віктор Янукович і Микола Азаров
Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду РФ.
«В.ПУТІНА з переконливою перемогою на виборах по телефону привітали Президент і прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ і Микола АЗАРОВ», - йдеться в повідомленні.
Також В.ПУТІНА привітали президенти Азербайджану Ільхам АЛІЄВ, Киргизії Алмазбек АТАМБАЄВ і Таджикистану Емомалі РАХМОН.
За даними ЦВК РФ, за підсумками обробки понад 99% протоколів на виборах Президента Росії за В.ПУТІНА проголосували 63,65% виборців.
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