Європейські спостерігачі побачили, що на Путіна працював адмінресурс

Місія спостерігачів від Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ і Парламентської асамблеї Ради Європи на виборах Президента Росії вважає, що всім кандидатам не були забезпечені рівні умови.

«Спостерігачі зазначили, що всі кандидати мали доступ до ЗМІ, проте прем`єр-міністру було надано очевидну перевагу перед його суперниками в цій сфері. Крім того, на його (В.ПУТІНА) підтримку були задіяні державні ресурси на регіональному рівні. Також справжнє суперництво стримувалося загальними обмеженнями, що пред`являлися до реєстрації кандидатів", - йдеться в прес-релізі місії спостерігачів.

Як вважають міжнародні спостерігачі, основні порушення були зафіксовані в ході підрахунку голосів, передає РІА «Новости».

«Голосування в день виборів загалом було оцінено позитивно, проте процес погіршився в ході підрахунку голосів, який було оцінено негативно практично на третині виборчих дільниць, на яких велося спостереження, через процесуальні порушення», - йдеться в попередньому звіті спостерігачів.

Як зазначили спостерігачі, переможця виборів було визначено відразу за результатами першого туру, необхідності в повторному голосуванні немає.

«Ці вибори виявили основного переможця на основі абсолютної більшості без необхідності проведення другого туру», - вважають спостерігачі.

Разом із тим вони зазначили, що в ході виборчої кампанії були обмеження й недостатність неупередженості.