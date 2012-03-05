Якби вибори до Верховної Ради відбувалися у лютому (опитування)
Партія «Батьківщина» очолює список електоральних симпатій перед виборами до Верховної Ради України.
Партія «Батьківщина» очолює список електоральних симпатій перед виборами до Верховної Ради України.
Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій АНТИПОВИЧ за результатами проведеного соціологічного опитування.
«Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися у лютому 2012 року, 19,6% опитаних (серед тих, хто взяв би учать у виборах) проголосували б за «Батьківщину», 18,2% – за Партію регіонів, 11,2% – за «Фронт Змін», 7% – за Комуністичну партію України, 6,5% – за партію «УДАР Віталія КЛИЧКА», 4,3% – за ВО «Свобода», - сказав О.АНТИПОВИЧ.
За його словами, ще 2,9% виборців підтримали б партію «Сильна Україна», 2,1% – «Громадянську позицію», 1,6% – Народну партію. «Решту партій підтримують менше 1% виборців, таких загалом – близько 5%», - уточнив він.
Водночас, соціолог звернув увагу на те, що, незважаючи на зміни виборчого законодавства, 7,9% опитаних хочуть проголосувати «проти всіх», а 13,9% респондентів ще не визначились зі своїм вибором.
О.АНТИПОВИЧ повідомив, що у зв’язку зі змінами законодавства про вибори, тим респондентам, які бажають голосувати «проти всіх», було задане додаткове запитання: «Відповідно до нового закону, на парламентських виборах 2012 року виборці не матимуть можливості голосувати «проти всіх». Як Ви тоді проголосуєте?».
За його словами, відповіді на це питання розподілилися наступним чином: 16% «проти всіх» проголосують за конкретні партії (відносно більше за «УДАР», «Фронт Змін» та «Батьківщину»), 48% – не визначилися, 36% – не братимуть участі у виборах.
Таким чином, відповіді «проти всіх» були перерозподілені, уточнено в бік зменшення ймовірну явку виборців, та виведені остаточні партійні рейтинги.
Відповідно, «Батьківщину» підтримують 20,3%, Партію регіонів – 18,8%, «Фронт Змін» – 11,7%, КПУ – 7,2%, УДАР – 6,9%, «Свободу» – 4,5%, «Сильну Україну» – 3,1%, «Громадянську позицію» – 2,2%, Народну партію – 1,6%. Таким чином показники партій та їхнє місце у рейтингу практично не змінилися", - повідомив О.АНТИПОВИЧ.
*** Соціологічна група «Рейтинг» проводила опитування 10-24 лютого 2012 року у всіх регіонах України. У дослідженні брали участь 4 тис. респондентів у віці від 18 років і старше. Статистична похибка за вибіркою не перевищує 1,5%.