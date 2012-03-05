Якби вибори до Верховної Ради відбувалися у лютому (опитування)

Партія «Батьківщина» очолює список електоральних симпатій перед виборами до Верховної Ради України.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій АНТИПОВИЧ за результатами проведеного соціологічного опитування.

«Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися у лютому 2012 року, 19,6% опитаних (серед тих, хто взяв би учать у виборах) проголосували б за «Батьківщину», 18,2% – за Партію регіонів, 11,2% – за «Фронт Змін», 7% – за Комуністичну партію України, 6,5% – за партію «УДАР Віталія КЛИЧКА», 4,3% – за ВО «Свобода», - сказав О.АНТИПОВИЧ.

За його словами, ще 2,9% виборців підтримали б партію «Сильна Україна», 2,1% – «Громадянську позицію», 1,6% – Народну партію. «Решту партій підтримують менше 1% виборців, таких загалом – близько 5%», - уточнив він.

Водночас, соціолог звернув увагу на те, що, незважаючи на зміни виборчого законодавства, 7,9% опитаних хочуть проголосувати «проти всіх», а 13,9% респондентів ще не визначились зі своїм вибором.

О.АНТИПОВИЧ повідомив, що у зв’язку зі змінами законодавства про вибори, тим респондентам, які бажають голосувати «проти всіх», було задане додаткове запитання: «Відповідно до нового закону, на парламентських виборах 2012 року виборці не матимуть можливості голосувати «проти всіх». Як Ви тоді проголосуєте?».

За його словами, відповіді на це питання розподілилися наступним чином: 16% «проти всіх» проголосують за конкретні партії (відносно більше за «УДАР», «Фронт Змін» та «Батьківщину»), 48% – не визначилися, 36% – не братимуть участі у виборах.

Таким чином, відповіді «проти всіх» були перерозподілені, уточнено в бік зменшення ймовірну явку виборців, та виведені остаточні партійні рейтинги.

Відповідно, «Батьківщину» підтримують 20,3%, Партію регіонів – 18,8%, «Фронт Змін» – 11,7%, КПУ – 7,2%, УДАР – 6,9%, «Свободу» – 4,5%, «Сильну Україну» – 3,1%, «Громадянську позицію» – 2,2%, Народну партію – 1,6%. Таким чином показники партій та їхнє місце у рейтингу практично не змінилися", - повідомив О.АНТИПОВИЧ.

*** Соціологічна група «Рейтинг» проводила опитування 10-24 лютого 2012 року у всіх регіонах України. У дослідженні брали участь 4 тис. респондентів у віці від 18 років і старше. Статистична похибка за вибіркою не перевищує 1,5%.