Могильов пообіцяв виганяти «присосків»

Працівники земельних комітетів, які влаштовують паперову тяганину або ігнорують звернення жителів Криму, бажаючих оформити земельну ділянку, будуть покарані - аж до звільнення з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ сьогодні на засіданні колегії Республіканського комітету із земельних ресурсів.

«Земельна сфера після проблем ЖКГ хвилює людей найбільше. Чиновники повинні розуміти: земля - не їхня власність, а власність держави і людей, тому, будьте ласкаві, цю власність їм віддавайте», - сказав кримський прем`єр.

А.МОГИЛЬОВ заявив, що в Криму треба боротися з фактами, коли люди роками звертаються в різні інстанції і не можуть одержати паперу для оформлення землі.

«Той, хто не буде цього розуміти, працювати не буде... Завдання одне - забезпечити бажання людей одержати той чи інший земельний документ. Не повинно бути "присосків", які "присмокталися" до всіх структур і заробляють гроші», - сказав глава Радміну АРК.