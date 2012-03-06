Литвин: усі ми повинні працювати, щоб жінки не були самотніми

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин закликає завжди шанобливо і уважно ставитися до жінок. Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради

Виступаючи на урочистому зібранні з нагоди 8 березня у м.Баранівка Житомирської області, В.Литвин наголосив на важливості поваги до найближчих людей - матерів, жінок, доньок. «Найбільше пісень в Україні - про матір, що є свідченням того, що мати у кожного є найріднішою, найсильнішою і намудрішою жінкою», - сказав він.

Необхідно, щоб кожна жінка не була самотньою, зазначив В.Литвин. За його словами, «необхідно підтримати, оточити увагою тих жінок, які в силу різних життєвих обставин залишилися наодинці зі своїми проблемами». «Всі ми повинні разом працювати в цьому плані», - додав він.

Вітаючи жінок зі святом 8 березня, В.Литвин наголосив, що це свято «повинно бути хоча б років п´ять 365 разів на рік». На переконання керівника парламенту, «коли люди підтримують один одного, бачать один в одному позитив, тоді всі пори року людини щасливі, тоді і суспільство рухається вперед». «Я переконаний, що саме на цьому тримається світ», - додав він.

В.Литвин вручив посвідчення Почесного звання і знаки «Мати - героїня» чотирьом жінкам. Ще 46 жінок - трудівниць Житомирщини отримали від керівника парламенту цінні подарунки. Цього ж дня В.Литвин провів зустріч з головами районних жіночих рад.