Захарченко вже працює над злиттям МНС та МВС

Міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО не проти об’єднання Міністерства надзвичайних ситуацій та МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я неодноразово казав, що якщо це піде на користь людям, суспільству, будуть спрощені процедури, то це треба робити», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА висловлював впевнений у необхідності об’єднання МНС та МВС. Він сподівається на ухвалення відповідного рішення на вищому державному рівні.

«Переконаний: МНС необхідно об’єднувати з Міністерством внутрішніх справ. Такий європейський стандарт. У країні має бути одне відомство, що займається безпекою людей. Злиття двох міністерств для мене є перехідним завданням на наступний рік. Зараз ми опрацьовуємо всі пропозиції на розгляд президента країни. Сподіваюся, глава держави ухвалить таке рішення», – сказав глава МНС.