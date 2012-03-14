Луценко й надалі «висітиме» в МВС
16:36, 14 березня 2012Політика
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Міністр зауважив, що портретна галерея не є дошкою пошани, оскільки така розташована у зовсім іншому місці.
Віталій ЗАХАРЧЕНКО
Міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО не має наміру знімати портрет Юрія ЛУЦЕНКА з дошки в МВС, на якій розміщено всі портрети колишніх керівників відомства.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Таким чином облаштована ця дошка, що там знаходяться портрети всіх міністрів, які очолювали МВС. Пан ЛУЦЕНКО очолював відомство, тому, думаю, доречно буде, щоб він там знаходився», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО, зауваживши, що портретна галерея не є дошкою пошани, оскільки така розташована у зовсім іншому місці.
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