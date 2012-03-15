Козаки створять Раду козачих старійшин

В субботу, 17 березня, об 11:00 в Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України (м. Київ, вул. М. Грушевського, 30/1) відбудеться чергова Козача Рада, яка розгляне питання централізації козацтва України та створення Ради козачих старійшин.

Козачу Раду буде вести гетьман Вільного козацтва України В’ячеслав ГУЗІЙ.

На Козацьку Раду запрошені отамани та старійшини, які представляють козацькі організації з різних регіонів України. На Козацькій Раді будуть обрані депутати до Ради козачих старійшин. Мета обрання козацьких депутатів – постійне прийняття козацьких законів, без яких козацтво України неможливе. Старійшини споконвіку є носіями і провідниками усіх козачих законів, без рішення Ради козачих старійшин усі закони про козацтво не є дійсними.

З питань акредитації та за детальною інформацією звертатися:

В’ячеслав ГУЗІЙ, гетьман Вільного козацтва України

Тел.: (097)931-08-14

Катерина ШВАГРО, прес-секретар

Тел.: (097)498-57-63

e-mail: shvag-ekaterina@yandex.ru