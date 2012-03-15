Для УНІАН в Качанівській колонії не вистачило місця
17:04, 15 березня 2012Політика
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Державна пенітенціарна служба відмовила кореспонденту УНІАН у завтрашньому відвідуванні разом з іншими представниками ЗМІ Качанівської колонії Харкова
Державна пенітенціарна служба відмовила кореспонденту УНІАН у завтрашньому відвідуванні разом з іншими представниками ЗМІ Качанівської колонії Харкова, де утримується екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.
На прохання пояснити причини відмови у ДПтСУ зазначили: "Не всі ЗМІ колонія може розмістити. Ми акредитували 25 журналістів, у тому числі західних".
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