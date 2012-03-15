Бойко і Міллер знову обговорили газове питання

Сьогодні в центральному офісі ВАТ «Газпром» відбулася робоча зустріч голови правління Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», "на зустрічі обговорювалися питання співпраці Росії і України в газовій сфері".

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу територією України на період з 2009 по 2019 рік.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

20 лютого голова Держдуми РФ Сергій НАРИШКІН повідомив журналістам, що Міністерство енергетики Росії передало Україні новий проект газового договору.

3 березня М.АЗАРОВ повідомив журналістам, що під час візиту в Україну голова Державної Думи Російської Федерації Сергій НАРИШКІН передав Україні проект нового контракту, який передбачає зниження вартості газу на 10%. «Це дуже серйозний документ, який одразу ж був переданий Міністерству палива і енергетики України, Міністерству юстиції й іншим міністерствам на детальний розгляд. Ось це все, що я можу сказати на сьогодні», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем'єр підкреслив, що зараз проводиться вивчення цього документа.

15 березня президент Російського газового товариства, депутат Держдуми Росії Валерій ЯЗЄВ заявив, що газові переговори не закінчуються, тому що Україна нічого не пропонує Росії за зниження ціни на газ.