Держкомітет дав команду піарити Януковича?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО направив звернення генеральному прокурору України Віктору ПШОНЦІ з проханням розібратися у ситуації із втручанням Державного комітету телебачення та радіомовлення України в роботу обласних телерадіокомпаній.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, у своєму зверненні він зазначив, що, як стало відомо із повідомлень у засобах масової інформації, 13 березня з грифом «терміново» голова Держкомітету телебачення та радіомовлення Олександр КУРДІНОВИЧ направив генеральним директорам обласних і регіональних держтелерадіокомпаній листи, у яких просить «терміново створити (або адаптувати існуючі формати теле- і радіопрограм) і запустити в ефір з 15 березня спеціальні лінійки програм за участю керівників і/або представників органів місцевої влади, відомих фахівців і експертів».

Дані програми, як ідеться у згаданому листі, повинні бути присвячені «роз'ясненню й обговоренню соціальних ініціатив, озвучених Президентом ЯНУКОВИЧЕМ на розширеному засіданні Кабінету міністрів, що відбулося 7 березня», та виходити в ефір двічі на тиждень. Окрім того, як повідомляють ЗМІ, місцеві ТРК також отримали листи від Держкомтелерадіо із проханням розмістити у вечірніх випусках новин або в рамках спеціальних рубрик ряд сюжетів про діяльність Президента та уряду.

М.ТОМЕНКО нагадав, що в законодавстві України чітко прописано ряд норм стосовно незалежності творчої діяльності ЗМІ та журналістів, заборони цензури, права на отримання об’єктивної інформації тощо.

Окрім того, віце-спікер нагадав, що стаття 171 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за перешкоджання журналістській діяльності.

Зважаючи на це, М.ТОМЕНКО попросив генпрокурора перевірити вищевказану інформацію і вжити всіх необхідних заходів для забезпечення неухильного виконання норм законодавства України щодо незалежності журналістської діяльності та в разі необхідності притягнути винних у порушеннях згаданих норм закону до відповідальності.