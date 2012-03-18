Штаб кандидата в мери Обухова заявляє про спробу нападу

В Обухові Київської області, де сьогодні відбуваються вибори міського голови, до виборчого штабу кандидата на посаду мера Олександра ЛЕВЧЕНКА намагалися увірватися невідомі особи.

Про це УНІАН повідомив начальник виборчого штабу О.ЛЕВЧЕНКА Юрій МОЛЧАНОВ.

«Сьогодні вранці до штабу нашого кандидата під’їхав мікроавтобус «Фольксваген», з якого вийшли молодики спортивної статури у кількості близько 15 сіб. Троє з них почали вимагати дати можливість увійти до штабу. На запитання, хто вони і що їм треба, вони відповіли, що представляють газету «Васильківщина», - сказав Ю.МОЛЧАНОВ.

За його словами, на Київщині не існує такого видання. «Також дивно, що від цього видання прибула така кількість осіб, до того ж, не схожих на журналістів, а скоріше на спортсменів із силових видів спорту. Мені також відомо, що містом їздить інший мікроавтобус із подібними хлопцями, які представляються журналістами інтернет-видання «Київщина». Вони реєструються на всіх дільницях міста», - додав Ю.МОЛЧАНОВ.

Він зауважив, що про даний факт належним чином повідомлено правоохоронні органи, щоб вони встановили осіб і забезпечили охорону офісу О.ЛЕВЧЕНКА.

У свою чергу, у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області з цього приводу повідомили: "Офіційних звернень, що хтось заважає виборчому процесу, у нас поки не зареєстровано".