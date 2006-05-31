Як визначити, що вас зраджують

Стиль зради, як і стиль любові, у кожного свій, неповторний, і важко порадити що-небудь загальне на тему "як його (її) засікти". Проте є набір "наколок", за якими ти можеш зміцнитися в думці, що "ця тварина" тобі не вірна. Їх десять. Якщо хоча б п`ять з них співпадуть з твоїми спостереженнями, то…

То все одно не поспішай з висновками. Але вивчи, в житті стане у нагоді.

1. Щось він (вона) останнім часом дуже багато працює, навіть у вихідні, раніше таких трудових подвигів не спостерігалося. На роботу, чи що, подзвонити? Хоча шеф може виявитися "в дошку своїм", і з підлеглими обговорено все, зокрема відповіді на такі дзвінки…

2. Скільки живете разом – електронна адреса була загальна. А зараз у одного з членів сім`ї з`явилася окрема. І до комп`ютера він (вона) підходить набагато частіше…

3. Значно виріс кілометраж, який прокатує машина твоєї другої половини. У яких полях її (машину) носить?..

4. Вдома він (вона) не розлучається зі своїм мобільником, навіть у ванні. Раніше обидва телефони завжди валялися на журнальному столику. Тепер один з них, здається, почали ховати…

5. Останнім часом "друга половина" поводиться якось чудно. Може, на роботі втомлюється? Пробуєш поговорити - кожного разу одна і та ж відповідь: "Тобі здається"

6. З`явилися хрестоматійні дзвінки на міський телефон: ти - " алло", тобі - гудок…

7. Ще одне хрестоматійне спостереження: один з членів сім`ї втратив інтерес до ЦІЄЇ СПРАВИ… Ну, майже втратив. Добре, такі періоди бувають у всіх. Але як таку капітальну втрату інтересу пов`язати з пунктом №8?

8. Кожного разу, коли все-таки ВОНО трапляється (тепер про це потрібно мало не на колінах просити), широко застосовуються всякі нові "штучки". Все дуже в касу, таке всім сподобається, ось тільки хто і де навчив?

9. Найдорожча половина з недавніх пір хронічно забуває дома обручку. Дивна забудькуватість, адже на старечий склероз поки не скаржиться…

10. Говорить: "Ти знаєш, мені іноді хочеться побути наодинці, прогулятися по парку, посидіти з друзями (подругами) в барі, хіба це не нормально?" Нормально, радість моя. Але тільки якщо дійсно прогулюєшся поодинці або сидиш з друзями (у жіночому випадку – з подругами), а не перекидаєшся з кимось, як вчора зі мною – див. пункт №8 – після наполегливих домагань з мого боку.

MIGnews.com.ua