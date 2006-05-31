Андрій Ющенко вважає, що його батьки «подуріли»

Газета “Сегодня” провела розслідування, щоб підтвердити або спростувати чутки про першу дружину Президента Віктора Ющенко Світлану.

Сама Світлана відмовилася дати інтерв`ю, пояснивши, що для віруючої людини інтерв`ю – велика спокуса. Інформацію про Світлану газета одержала від її знайомих і родичів.

Зокрема, стало відомо, що в 2004 році (якраз тоді, коли запустили чутку про те, що Ющенко убив свою першу дружину) Світлана вийшла заміж за бізнесмена на ім’я Сергій, який на 10 років молодший за неї. Знайомі кажуть, що Світлана відноситься до такої різниці з гумором і передавала їм слова свого сина Андрія : «Ну ви батьки і подуріли”. (Маючи на увазі, що кожен з батьків обрав собі молодшу пару).

Крім того, як зазначає газета, в 2004 році Світлана продала квартиру на Інститутській. А близькі знайомі розказували, що під час передвиборної кампанії вона агітувала за свого колишнього чоловіка в Сумській області і потрапила в аварію. Звідси, певно, і пішли тоді чутки про її смерть.