Петра ПОРОШЕНКА призначено міністром економічного розвитку і торгівлі України.

Текст відповідного указу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщено на його офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ повідомив, що міністром економічного розвитку та торгівлі призначено П.ПОРОШЕНКА.

Пізніше того дня прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що запропонував кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду міністра економіки.

9 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ очікує подання про призначення П.ПОРОШЕНКА міністром економіки.

«Я мав ретельну розмову з Петром ПОРОШЕНКОМ, і його настрій, і його пропозиції, які я від нього почув, мене цілком влаштовують. Тому б я хотів, щоб він працював», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що зараз П.ПОРОШЕНКО, наскільки йому відомо, перебуває за межами України. «Як тільки він повернеться, скоріш за все це рішення (призначення – УНІАН) буде прийнято», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Сьогодні, 23 березня, П.ПОРОШЕНКО на своїй сторінці у Facebook написав, що прийняв рішення стати міністром економіки України і виклав свої пропозиції щодо роботи на цій посаді.