Тимошенко дозволила двом людям розпоряджатися конфіденційною інформацією

Народний депутат, захисник екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що його підзахисна вимагає, аби її лікували за рекомендаціями німецьких лікарів.

Про це він сказав в коментарі УНІАН.

«Ю.ТИМОШЕНКО не відмовляється ні від чого, єдине чого вона вимагає - це суворого дотримання того протоколу, який написали німецькі лікарі», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він нагадав, що 14 лютого Ю.ТИМОШЕНКО оглянули німецькі лікарі. За словами захисника, вони єдині, хто зосередив увагу на проблемах зі спиною екс-прем’єра, цього не робили українські спеціалісти. За результатами обстеження німецькі лікарі написали свої рекомендації.

«Основна рекомендація полягала, що з таким рівнем захворювання ТИМОШЕНКО можна і треба лікувати лише в стаціонарі спеціалізованої клініки», - сказав С.ВЛАСЕНКО, додавши, що лікарі рекомендували негайно розпочати таке лікування.

«Замість цього з ТИМОШЕНКО кожен день проводяться слідчі дії, процесуальні дії, і кожен день відносно ТИМОШЕНКО медична частина колонії складає довідки про те, що з нею можна проводити слідчі дії», - сказав захисник.

Він переконаний, що медики, які працюють в колонії, лише вдають, що створили стаціонар на території колонії. «Декілька днів тому медики Качанівської колонії пропонували Юлії Володимирівни взяти у нею пункцію спинного мозку безпосередньо в камері. Потім вони пропонували зробити в камері блокаду – це процедури, які робляться в умовах операційної кімнати спеціалізованої медичної клініки. Звичайно, що ТИМОШЕНКО від цього відмовилась, і вони одразу «гордо» написали, що ТИМОШЕНКО відмовляється від лікування», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він повторив, що Ю.ТИМОШЕНКО не відмовляється від лікування, а просить це робити в спеціалізованій клініці, а також вимагає припинити ведення слідчих дій.

Відповідаючи на запитання, чи буде оприлюднено діагноз Ю.ТИМОШЕНКО, С.ВЛАСЕНКО зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО дійсно дала дозвіл на оприлюднення уповноваженими особами – ним та донькою Євгенією, конфіденційної інформації, якщо вони вважатимуть за доцільне оприлюднити її.

«От зараз відбулась передача медичних документів міністру юстиції ЛАВРИНОВИЧУ. Це відбулось за моєї згоди як уповноваженого приймати таке рішення», - сказав С.ВЛАСЕНКО.