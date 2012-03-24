Суд засудив екс-депутата до умовного покарання за вбивство

У Кривому Розі суд засудив до двох років умовного покарання екс-депутата Софіївського району Дніпропетровської області Олександра ТАРАНА, проти якого було порушено справу за статтями «вбивство», «хуліганство» і «необережне поводження зі зброєю» Кримінального кодексу.

Як пише газета «Комментарии», О.ТАРАНА було позбавлено повноважень після того, як став підозрюваним у справі.

Злочин було скоєно в липні 2010 року. Як заявив екс-депутат під час слідчого експерименту, конфлікт виник на ставку, де «прості смертні не мають права купатися поряд із чиновниками». Депутат схопив автомат і розстріляв 25-річного чоловіка на очах у дружини й сина.

«Чоловік загинув на місці, депутат утік і ліг до лікарні. Зброю народний обранець заховав, проте згодом сам показав куди. Під час суду розстріл людини серед білого дня народний обранець назвав самообороною», – пише газета.