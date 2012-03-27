Українська партія влилася у «Громадянську позицію» Гриценка

Українська партія саморозпускається і приєднується до партії «Громадянська позиція».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомляє сайт Калуської газети «Вікна». За інформацією газети, вчора, 26 березня, у Калуші Івано-Франківської області відбувся другий етап четвертого з’їзду Української партії, який прийняв рішення про припинення діяльності партії шляхом ліквідації (саморозпуску). Голова Української партії, міський голова Калуша Ігор Насалик на своїй сторінці у Facebook повідомив, що «Прийнятий Закон про вибори створений для того, щоб у опозиційних сил не було жодного шансу і жодного інструменту, щоб впливати на долю країни». На його думку, «було зрозуміло, що без об’єднання жодна з опозиційних сил не пройде, а ті, що пройдуть без об’єднання, перетворяться на статистів і якщо ми не поступимось власними амбіціями не станемо на одній платформі і організаційно, і ідейно, ми відкинемо країну ще на 5 років назад, і для країни такий програш буде фатальним».

І.Насалик вважає, що «події 22 січня також довели, що спроби блокування без пошуку компромісів не приводять ні до чого. Практика показала, що блоки декількох партій без злиття нестійкі і при маленькому поштовху вітру вони розлітаються ображені і самовпевнені, що усе зможуть подолати поодинці. Сьогодні стало цілком зрозуміло, що лише кардинальні рішення можуть стати ефективними. Тому у Калуші і відбувся з’їзд Української партії, який завершився саморозпуском партії з метою об’єднання спільних сил з партією «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка. Депутати з’їзду одноголосно прийняли таке рішення».

«Це перший крок до об’єднання двох досвідів, - переконаний І.Насалик. - Українська партія - молода партія, але змогла отримати підтримку на місцевих виборах на рівні парламентських партій, наприклад в Прикарпатті, лише тому, що кандидати яких вона об’єднала, мали авторитет серед населення. Вони робили прості речі. які давно задекларовані державою, але вважалися утопічними та такими що не працюють... Нехай це все прозвучало пафосно, але я впевнений, що лише на одній організаційній основі навіть, якщо це деколи втрата самоідентифікації може бути результат. В іншому випадку це кульбабкові структури, що мають на меті лише працевлаштування купки політиків.. Для того, щоб створювати правила спільного існування, а саме цим є Закони, потрібно йти з готовим планом, з умінням і розумінням, з доказами результату».

Лідер Української партії стверджує, що партійні осередки, яких є близько 200 по всій Україні, «прийняли свідоме, нелегке рішення і пропозицію «Громадянської позиції» про злиття на одній політичній та ідеологічній основі».

Для створення оновленої «Громадянської позиції» партія має провести з’їзд, який сформує нову політичну раду партії, до якої входитимуть на паритетних засадах функціонери Української партії та «Громадянської позиції». Наразі ж УП пояснює припинення діяльності необхідністю підсилення опозиційної політичної сили задля проходження до Верховної Ради.

Як зазначив міський голова Калуша, голова Політради УП І.Насалик партія вела переговори про співпрацю із Валентином Наливайченком, Миколою Катеринчуком, та, власне, після тривалих перемовин, дійшла згоди про об’єднання із партією А.Гриценка. Об’єднання відбудеться на паритетних засадах. Уже найближчим часом будуть сформовані новостворені місцеві організації, які очолять функціонери тої партії, яка у регіоні має сильніші позиції. Сам І.Насалик поки що свою посаду у «Громадянській позиції» не уточнює, зазначаючи, що готовий бути навіть рядовим членом. УП має надію, що об’єднаний список отримає підтримку на виборах до Верховної Ради.

Сам бренд «Української партії», можливо, буде збереженим і пізніше - реанімованим, хоча можливість роз’єднання партій І.Насалик виключає. Наразі, членам УП рекомендовано вступати до лав «Громадянської позиції».