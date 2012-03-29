Томенко: завданням опозиції має бути зміна існуючої влади

У партії «Батьківщина» вважають високою ймовірність створення єдиного партійного списку «Батьківщини», «Фронту змін» та низки інших опозиційних політичних сил для участі у виборах шляхом об’єднання політичних сил.

Про це УНІАН повідомив один з лідерів «Батьківщини», заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко.

«Ймовірність створення такого єдиного партійного списку досить висока шляхом об’єднання «Батьківщини», «Фронту змін» та інших опозиційних партій», - сказав він.

В той же час М.Томенко не став називати конкретні терміни такого можливого об’єднання.

За його словами, завданнями опозиції має бути зміна існуючої влади та стратегії розвитку України. Віце-спікер наголосив, що за два роки правління команди Віктора Януковича Україна опинилася за крок до авторитаризму та світової ізоляції.

«Максимально ефективною для зміни існуючої ситуації мала б стати консолідація опозиції під час парламентських виборів», - сказав він.

М.Томенко наголосив, що переговори відносно єдиного партійного списку опозиційних сил ведуться дуже активно. «Саме тому створення на базі «Батьківщини», «Фронту змін» та інших опозиційних сил єдиного партійного списку є гарантією, що опозиція посяде перше місце за партійними списками і створить передумови для зміни ситуації та влади в Україні», - сказав він, нагадавши, що є домовленість про висування узгоджених кандидатів за мажоритарними округами.