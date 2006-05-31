Кушнарьов хоче, щоб Ющенко ”приборкав любих друзів”

Член фракції Партії регіонів "Регіони України" Євген КУШНАРЬОВ не виключає, що парламент розгляне питання про скасування посади Президента або обрання його парламентом вже у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на засіданні “круглого столу” «Новий парламент і його роль у реформуванні політичної системи України».

За словами Є.КУШНАРЬОВА, сьогодні Президент турбується лише про те, як зберегти свою посаду у 2009 році, а повинен турбуватись про те, «як виконати ту історичну місію, яку він підняв з землі Майдану».

Якщо його турбуватиме доля України, то він має, за словами Є.КУШНАРЬОВА, проявити політичну волю – «приборкати любих друзів і вирішувати проблеми в інтересах всієї України».

При цьому він висловив великий сумнів, що це відбудеться. «Якщо все буде не так, я передбачаю і думаю, що за участі Партії регіонів, буде формуватись конституційна більшість для внесення змін до Конституції - як мінімум про вибори Президента парламентом в 2009 році, а, можливо, і взагалі з питанням, чи потрібна Україні посада Президента, якщо ми хочемо рухатись в напрямку європейської демократії», - підкреслив Є.КУШНАРЬОВ.

Він також висловив думку, що сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО гальмує втілення політичної реформи.

Є.КУШНАРЬОВ також наголосив, що сьогодні вкрай необхідно продовжити конституційну реформу, оскільки сьогодні в регіонах не рідко складається ситуація протидії між виконавчою владою і обласними радами. Він навів приклад Харкова, де не виключив найближчими днями висловлення обласною радою недовіри керівнику Харківської обласної державної адміністрації Арсену АВАКОВУ.

Він наголосив, що АВАКОВ вже нічого не вирішує, оскільки останній місяць займається своїм самозбереженням. «Іде наростаючий хаос в системі влади», - зауважив депутат.

Є.КУШНАРЬОВ також наголосив на непідготовленості інститутів влади і політичної еліти до парламентсько-президентської республіки. За його словами, не існує достатньої правової бази, а також політичних традицій і досвіду жити в нових умовах. «Тому ми бачимо, що питання, які в демократичних державах навіть не обговорюються, у нас сьогодні є головним ризиком створення коаліції – мені може не подобатись персонально той чи інший політик, але для мене абсолютно зрозуміло, що політична сила, що набрала найбільше голосів в середині коаліції, отримає пост прем’єра», - зауважив політик.

В ході свого виступу він також висловив сумнів, що після зміни Конституції зникнуть протиріччя між урядом і ВР, оскільки буде створена “помаранчева” коаліція, на його думку, в якій буде створена власна опозиція, яка буде робити все, щоб дії уряду і особливо прем’єр-міністра, не були успішними.

У свою чергу представник парламентської фракції БЮТ Володимир ПОЛОХАЛО зауважив, що не став би драматизувати ситуацію. Він висловив переконання, що в межах визначеного Конституцією терміну буде створена стабільна Коаліція демократичних сил, яка матиме приблизно 240 депутатів. Він також відкинув можливість створення в Коаліції демсил внутрішньої опозиції.