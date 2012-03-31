Львівський КОД розпочинає кампанію за відставку губернатора

Як повідомив УНІАН депутат Львівської обласної ради Олесь Старовойт, перша протестна акція розпочнеться 2 квітня о 14.00 біля ОДА. Відповідне рішення Львівський КОД прийняв 29 березня.

Як зазначив О.Старовойт, акція відбуватиметься у формі театралізованого дійства, під час якого жителям Львівщини покажуть, „як губернатор Костюк з бізнес-партнерами керує Львівщиною”.

„Своїми акціями ми хочемо також нагадати Президенту України, що Львівська обласна рада 13 березня своїм рішенням відправила Михайла Костюка у відставку, висловивши йому недовіру. Ми чекатимемо від Віктора Януковича рішення, скільки ще нелегітимний губернатор перебуватиме на посаді”, - зазначив О.Старовойт.

Він також повідомив, що у Львівському КОД видаватимуть інформаційний бюлетень, у якому висвітлюватиметься ситуація, яка склалася навколо голови Львівської ОДА. Газету роздаватимуть перехожим на вулицях Львова з 1 квітня.