Експерт: Новий КПК робить суддів першою ланкою у ланцюжку корупції

Про це пише Ярослава Мовчун у черговому числі Українського тижня.

«Новий КПК покликаний просто поламати ланцюг міліція – прокуратура – судді. Якщо раніше судді були останні в харчовому ланцюжку системи, то тепер стануть першими», – каже адвокат Тетяна Монтян, натякаючи, що новий документ допоможе збагатитися слугам Феміди ще більше.

«Для простих людей він нічого не змінить, бо їм байдуже, кому нести хабарі – суддям чи міліції», - додала вона.

Така зневіра правозахисників у законодавчих ініціативах нинішньої влади цілком зрозуміла. Адже тепер людина не зможе пройти всі судові інстанції. На шляху до ВСУ, не звернувшись до якого вона не має права скаржитися до Європейського суду з прав людини, з’явилася перешкода у вигляді Вищого спеціалізованого суду, який вирішує, може особа подати скаргу до ВСУ чи ні. Й без схвалення спеціалізованої інстанції Верховний Суд не має права прийняти її до розгляду. Крім того, реформа від «донецьких» узалежнила суддів від Вищої ради юстиції.