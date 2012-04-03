Ломбардія готує делегацію для перевірки стану здоров'я Тимошенко

Регіональна джунта області Ломбардія в Північній Італії має намір направити офіційну делегацію до Києва для перевірки стану здоров`я Юлії Тимошенко, прискорення надання їй медичної допомоги, оцінки демократичних стандартів, які використовуються в цій країні, і для зустрічі з українською опозицією, пише Алессандра Бога в газеті Legno storto.

"30 березня радник області Ломбардія, член Демократичної партії Карло Боргетті подав голові місцевого органу виконавчої влади Роберто Формігоні запит про надання сприяння лідерові української демократичної опозиції Ю.Тимошенко у зв`язку з появою повідомлень про погіршення стану її здоров`я у в`язниці", - цитує статтю ІноПреса.

Італійське видання зазначає, що, «на думку міжнародної групи лікарів, яким недавно було дозволено відвідати лідера української революції, потребує лікування в умовах стаціонару, в чому їй було відмовлено».

«Нелюдяне ставлення до Ю.Тимошенко вже було засуджено міжнародними організаціями (зокрема, ЄС та ООН), НВО ("Лікарі без кордонів і Freedom House), а також всією світовою спільнотою, включаючи США, Канаду, Австралію і Нову Зеландію", - пише автор статті. А оскільки президент провінції Роберто Формігоні наполягає на тому, що Ломбардія є "одним з чотирьох рушіїв Європи" (разом з регіоном Рона-Альпи, Баден-Вюртемберг і Каталонією), і оскільки він є послом Ломбардії у світі, він не може залишатися байдужим до долі Ю.Тимошенко, зазначає Legno Storto.

Довідка УНІАН. Лікарі берлінської клініки Charite, які в лютому обстежили Ю.Тимошенко в Качанівській виправній колонії, наполягають на негайному лікуванні екс-прем`єра за межами виправної установи.

2 квітня генеральний прокурор України Віктор Пшонка доручив ДПтСУ і Мінохоронздоров`я забезпечити обстеження і лікування Ю.Тимошенко в спеціалізованій медичній установі за межами Качанівської виправної колонії.

У Мінохоронздоров`я інформували, що лікування Ю.Тимошенко планується організувати в умовах спеціалізованого стаціонару в одній з багатопрофільних медичних установ міста Харкова, зокрема в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у відділенні патології хребта і периферійної нервової системи.

Водночас захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко вважає за необхідне узгодити лікування його підзахисної в лікарні “Укрзалізниці” з німецькими лікарями.

Пізніше перший заступник міністра охорони здоров`я, керівник спільної міжнародної медичної комісії Раїса Мойсєєнко сказала, що Ю.Тимошенко погодилася на лікування в медичному стаціонарі за межами колонії.