Кличко порахував, як вигідніше йти на вибори

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка", В.Кличко закликав опозиціонерів відмовитися від категоричної риторики у стилі «той, хто не з нами, той проти нас».

За словами політика, сьогодні, за даними соціологічних опитувань, рейтинг «УДАРу» становить приблизно 7%. «Але при цьому об’єднання «УДАРу» з тим же «Фронтом Змін», у якого 10% рейтингу, дає не 17%, а лише 13%. Подібна картина й з «Батьківщиною». Тобто, ми математично втрачаємо, і це пов’язано з багатьма факторами. Зокрема, з різною ідеологічною платформою», – зазначає В.Кличко.

«Тому ми повинні чітко розуміти, якою є наша мета. Об’єднання заради об’єднання? Чи заради перемоги? Вважаю, що нашою головною метою є формування більшості у майбутньому парламенті», – переконаний лідер «УДАРу». Тому, пояснив він, «УДАР» прийняв рішення йти на парламентські вибори окремо, а вже зараз підписати угоду про співпрацю з іншими демократичними силами у майбутній ВР.

Політик також закликав колег по опозиції припинити критику та взаємні звинувачення всередині демократичного табору. В.Кличко вважає, що необхідно дотримуватися принципу непоборення, вирішувати дискусійні питання за круглим столом, а не публічно поливати одне одного брудом. Це грає на користь влади, переконаний лідер «УДАРу».

Відповідаючи на питання журналістів, чи важко звикнути до правил гри в українській політиці, В.Кличко зазначив: «До шантажу та «кидків» з боку колег звикнути неможливо. Я завжди говорив, що українська політика – це як бої без правил. Хто хитріший, хто винахідливіший, той виграє. Але обманом нічого не досягнеш, це короткочасна стратегія. Тому найголовніше для мене – це репутація, яку можна завойовувати довго, а загубити досить швидко», – зазначив В.Кличко.