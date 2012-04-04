Януковичу готують список кандидатів для Кравчука

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, про це заявила радник Президента України - керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації АПУ Марина Ставнійчук.

Вона нагадала, що на виконання Указу Президента «Питання формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї» завершується процес внесення пропозицій щодо персонального складу Конституційної асамблеї.

«Станом на 3 квітня надійшли пропозиції від 43 суб’єктів щодо 58 осіб», - зазначила радник Президента, додавши - повністю свої квоти використали Національна академія наук України, національні галузеві академії та академічні наукові установи, наукові установи та вищі навчальні заклади.

Профільні громадські організації та незалежні експертно-аналітичні центри також активно скористалися запропонованою можливістю внести кандидатури до персонального складу Конституційної Асамблеї. Зокрема свої кадрові пропозиції Президентові внесли Асоціація народних депутатів України, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування, Українська асоціація районних та обласних рад, Асоціація суддів, Асоціація суддів Конституційного Суду, Спілка адвокатів, Союз юристів, Центр політико-правових реформ. Очікується, що найближчим часом пропозиції надійдуть також від Конфедерації вільних профспілок України, Громадського консорціуму виборчих ініціатив.

В той же час, додала М.Ставнійчук, парламентські фракції «БЮТ – Батьківщина», НУ-НС, а також партії «Фронт Змін», «Сильна Україна», «Свобода», «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» не надали кандидатур. Водночас своїх представників до Конституційної Асамблеї делегували парламентські фракції Партії регіонів, КПУ, Народної Партії, групи «Реформи заради майбутнього». Також кандидатури внесли Соціалістична партія України та партія «Єдиний Центр».

Наразі в очолюваній Леонідом Кравчуком науково-експертній групі з підготовки Конституційної асамблеї триває процес напрацювання пропозицій щодо 34 кандидатур. М.Ставнійчук додала, що наступного тижня науково-експертна група планує провести засідання та внести Президентові відповідні пропозиції до персонального складу Конституційної Асамблеї.

М.Ставнійчук також зауважила, що триває робота над підготовкою Положення про Конституційну Асамблею, а також напрацюванням проекту Регламенту Асамблеї.

«Президент зацікавлений в об’єктивному, відкритому та колегіальному розгляді кандидатур до майбутнього складу Конституційної Асамблеї, оскільки саме демократичний порядок її формування має забезпечити публічний і фаховий діалог та обмін думками в ході напрацювання пропозицій щодо оновлення Конституції України», - наголосила радник Президента.