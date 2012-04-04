Прихильники Тимошенко під колонією чекають на представників Freedom House

Як передає кореспондент УНІАН, близько 60 активістів тримають державні прапори, символіку БЮТ, портрети із зображенням Ю.Тимошенко, а також транспаранти з написами: «Ні політичним репресіям!», «Руки прочь от Тимошенко!», «Руки прочь от Авакова!».

Учасники акції скандують: «Юлі волі – банду геть!», «Окупантів – геть!».

За словами одного з організаторів акції Анатолія Бабичева, учасники акції мають намір перед Качанівською колонією зустріти представників міжнародної неурядової організації Freedom House, які сьогодні перебувають у Харкові, та звернути їхню увагу на порушення демократичних свобод і прав людини в Україні.

Крім того, учасники акції розпочали збір підписів на підтримку громадянських прав екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова, оголошеного у міжнародний розшук у зв’язку з порушенням кримінальної справи про незаконну зміну цільового призначення земельних ділянок під Харковом.

За словами А.Бабичева, підписні листи будуть направлені до Адміністрації Президента України, Генеральної прокуратури України та всіх міжнародних правозахисник організацій.